"السعودية" تحصد 3 جوائز لأطقم وسائل الراحة المقدّمة لضيوف رحلاتها

تقديراً لتميزها في تقديم منتجات ذات جودة عالية لضيوفها على الدولية

حققت الخطوط السعودية (3) جوائز جديدة على مستوى خدماتها الجوية، وذلك ضمن الجوائز المقدمة من مؤسسة (Travel plus) لعام 2019م، حيث حصلت على جائزة أفضل بدلة نوم للدرجة الأولى "Gold award for First class sleeper suit" وجائزة أفضل طقم راحة لدرجة الأعمال "Gold award for business class the middle east" إلى جانب أحد أفضل أطقم الراحة لدرجة الضيافة "Highly commended award for economy class " ونالت الخطوط السعودية هذه الجوائز.



وأوضح نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي عصام محمد أخونباي أن حصول "السعودية" على هذه الجوائز والتقدير الدولي في مجال الخدمات والمنتجات على متن الطائرة يأتي تقديرًا لتميز الناقل الوطني في مجال الخدمات وتأكيدًا على جودتها، مؤكداً أن الحصول على الجوائز ليس هدفاً بحد ذاته، بل مؤشر على نجاح الخطط الاستراتيجية والمبادرات التي يتم إطلاقها للارتقاء بمستوى الخدمات .

وأكد أخونباي أن "السعودية" استثمرت في تطوير الخدمات والمنتجات، ولم يعد الأمر يتوقف على التطوير فقط بل رفع مستوى التميّز في هذا التطوير لا سيما عندما يتعلق الأمر بتجربة الضيوف على متن الطائرة خاصة في مجال الخدمات والترفيه، حيث تحرص شركة الطيران على تقديم مجموعة من الخدمات والعروض المبتكرة على متن رحلاتها لتعزيز تجربة الضيوف وكسب رضاهم باستمرار .



ويُعد نيل "السعودية" لهذه الجوائز امتدادًا لحصدها العديد من الجوائز في هذا المجال خلال السنوات السابقة، حيث أضحت إحدى أبرز الشركات التي تشتهر بجودة أطقم وسائل الراحة المقدّمة على متن الرحلات.