"السويدي" رئيسًا تنفيذيًا لنادي الطائي بمنطقة حائل

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الطائي بمنطقة حائل، تركي بن عبدالمحسن الضبعان، قرارًا بتعيين بدر بن عايد السويدي رئيسًا تنفيذيًا للنادي.

ويعد "السويدي" من الكفاءات الإدارية المميزة، ومتخصص في الموارد البشرية، وسبق له العمل مديرًا للتدريب والتطوير في شركة المراعي، ويعمل حاليًا في إدارة الموارد البشرية في تجمع حائل الصحي.