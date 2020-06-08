آخر تغريداته كانت رثاء.. رحيل "النهاري" بعد ٤٠ سنة من العطاء بالساحة الإعلامية

إعلاميون ومشاهير كتبوا تغريدات حزينة لرحيله مستذكرين صفاته الطبية

فقدت الساحة الإعلامية والصحفية الليلة، الدكتور عبدالعزيز النهاري، أستاذ المكتبات بجامعة الملك عبدالعزيز سابقًا، الذي شغل خلال 40 عامًا مناصب إعلامية عدة في الصحافة والتلفزيون، كرئيس تحرير جريدتَيْ عكاظ والبلاد وراديو ART.

وفي التفاصيل، حملت آخر تغريدة كتبها النهاري عبر حسابه بتويتر رثاء لصديقه الدكتور بدر كريم، قال فيها: "رحم الله الدكتور بدر، الأخ والصديق الذي نذر نفسه لخدمة غيره في كل مكان وزمان. بدر يظل علمًا رغم رحيله عن دنيانا الفانية. بدر الحبيب باقٍ بيننا وفي قلوبنا. رحمه الله، وجعل الجنة مثواه".

ونعى "النهاري" إعلاميون عبر تغريدات بتويتر، حملت في طياتها الحزن على رحيله مستذكرين صفاته الطبية، وسجاياه الحميدة.

وكتب هاشم عبده هاشم، رئيس تحرير عكاظ السابق: "فقدت منذ قليل أغلى إنسان في حياتي الأخ والصديق ورفيق العمر الدكتور عبدالعزيز النهاري. رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جناته، وربط على قلوب ابنه محمد وبناته الدكتورة جواهر وولاء وآلاء وحياة وحنين، وزوجته الغالية، وصبَّرنا على فراقه. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب الباحث الإعلامي خالد دراج: "‏اليوم نعزي، وغدًا يُعزى فينا. ‏ما أصغر الدنيا، وما أقرب الأجل. ‏كان د. عبدالعزيز النهاري في آخر تغريدة له قبل أيام يرثي صديقه المرحوم د. بدر كريم، ‏والليلة لحق به عبدالعزيز النهاري بعد أن وافته المنية قبل ساعات. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون. ‏اللهم ارحمه واغفر له، واجمعه بأهله في جنات النعيم".

وكتب الفنان فايز المالكي: "الدكتور عبدالعزيز النهاري -‏رحمه الله- الله يلهم أهلك ومحبيك الصبر والسلوان".

وكتب فهيم الحامد، مستشار إعلامي وكاتب صحفي: "إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة الدكتور عبدالعزيز النهاري رئيس تحرير عكاظ سابقًا. الفقيد توجّه لأمريكا مؤخرًا لإجراء زراعة رئة إلا أنه لم يتمكن لحدوث مضاعفات في الكلى. رجل نقي القلب، بسيط الطبع. غادر بهدوء.. اللهم اغفر له وارحمه، وأسكنه فسيح جناته".

يُذكر أن النهاري حاصل على بكالوريوس مع مرتبة الشرف في علوم المكتبات والمعلومات من جامعة الملك عبدالعزيز، ونال الماجستير في علوم المكتبات والمعلومات من جامعة ميشيغان الغربية، والدكتوراه في علوم المكتبات من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس.