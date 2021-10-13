"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 44 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547761 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 44حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536768 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8753 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 111 حالة.