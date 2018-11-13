شاهد.. لجنة تنمية الأفلاج تنفذ برامج تدريبية وتوعوية لنزلاء السجن

نفذ دورة تدريبية عن صيانة الجوالات بأنواعها لمدة شهرين

نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج عدداً من البرامج التدريبية والتوعوية لنزلاء شعبة السجون بالمحافظة.

وكان مركز رعاية السجناء التابع للجنة الأفلاج قد أطلق هذا الأسبوع دورة تدريبية لنزلاء السجن عن صيانة الجوال ونفذ كذلك المركز بالتعاون مع جمعية "بهاء" لمكافحة التدخين بالمحافظة محاضرة توعوية للنزلاء.

وقال المدير التنفيذي لمركز رعاية السجناء بلجنة تنمية الأفلاج رشدان بن ناصر آل سعيد: شرع المركز في تنفيذ دورة تدريبية عن صيانة الجوالات بأنواعها شارك فيها نحو 25 نزيلاً ويستمر البرنامج التدريبي قرابة الشهرين بواقع ثلاث ساعات كل أسبوع.

وأضاف: لم تقتصر برامج المركز على هذا البرنامج التدريبي فحسب بل هناك خطة مدرجة في جدول أعمال المركز حيث نظم المركز بالتعاون مع الجمعية الخيرية " بهاء" لمكافحة التدخين محاضرة توعوية تحت عنوان " وماذا بعد السجن " قدمها الداعية الشيخ سلطان الدغيلبي لنزلاء شعبة سجن الأفلاج لقيت تفاعلاً من جميع النزلاء.

واختتم: سيستمر مركز رعاية السجناء بتقديم المزيد من البرامج التدريبية والتثقيفية والتوعوية والترفيهية لنزلاء السجن لتأهيلهم وتدريبهم ومساعدتهم على العودة إلى الطريق الصحيح.