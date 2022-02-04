شرطة تبوك تلقي القبض على مواطنين سرقا كيابل نحاسية من أبراج إحدى الشركات

تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنين سرقا كيابل نحاسية تزن (200) كيلو جرام من أبراج إحدى الشركات، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

تبوك شرطة تبوك كيابل النيابة العامة

2

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443 07:18 PM

تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

شرطة تبوك تلقي القبض على مواطنين سرقا كيابل نحاسية من أبراج إحدى الشركات

صحيفة سبق الإلكترونية

تبوك

5 2,142

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنين سرقا كيابل نحاسية تزن (200) كيلو جرام من أبراج إحدى الشركات، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

تبوك شرطة تبوك كيابل النيابة العامة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022