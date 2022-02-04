شرطة تبوك تلقي القبض على مواطنين سرقا كيابل نحاسية من أبراج إحدى الشركات

تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنين سرقا كيابل نحاسية تزن (200) كيلو جرام من أبراج إحدى الشركات، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.