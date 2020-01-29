هيئة الرياضة تُسقط عضوية رئيس النادي الأهلي.. وتفتح باب الترشح للرئاسة

قررت هيئة الرياضة إسقاط عضوية أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي.
وقالت في بيان: "إنه إلحاقًا بالبيان السابق الذي تضمن القيام بالتحقيق فيما أسفرت عنه الجمعية العمومية للنادي، وبعد اكتمال التحقيق، فقد أصدرت القرارات الآتية:
١- إسقاط عضوية أحمد الصائغ رئيس النادي.
٢- إسقاط عضوية محمد الجهني عضو الجمعية العمومية، ومنعه من أي نشاط رياضي لثلاث سنوات.
٣- إحالة المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف لاتحاد القدم.
٤- فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 8 فبراير".هيئة الرياضة رئي الأهلي أحمد الصائغ إسقاط عضوية أحمد الصائغ
قررت هيئة الرياضة إسقاط عضوية أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي.
وقالت في بيان: "إنه إلحاقًا بالبيان السابق الذي تضمن القيام بالتحقيق فيما أسفرت عنه الجمعية العمومية للنادي، وبعد اكتمال التحقيق، فقد أصدرت القرارات الآتية:
١- إسقاط عضوية أحمد الصائغ رئيس النادي.
٢- إسقاط عضوية محمد الجهني عضو الجمعية العمومية، ومنعه من أي نشاط رياضي لثلاث سنوات.
٣- إحالة المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف لاتحاد القدم.
٤- فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 8 فبراير".