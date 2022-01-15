تحت تأثير الطبول والدف.. 70 جنسية تقع في غرام الفلكلور الشعبي السعودي

عروض أقيمت بمخيمات المبيت لسائقي "رالي داكار 2022".. والصور توثق

استقطبت عروض الرقصات الشعبية في مخيمات المبيت، اهتمام المشاركين من 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، الذين حضروا لـ"رالي داكار السعودية 2022"، متعطشين لمعرفة الموروثات الشعبية للمملكة العربية السعودية، وتراثها الأصيل.



أعضاء الفرق الفلكلورية أبدعوا تحت تأثير إيقاعات الطبول والدفوف بالرقص الذي يعبِّر عن عراقة وثقافة المملكة، فيما سارع بعض السائقين للمشاركة في أدائها والتقاط الصور المختلفة التذكارية.



واختتم "رالي داكار السعودية 2022"، مساء يوم أمس الجمعة، نشاطه الرياضي في نسخته الـ44، في حلبة كورنيش جدة.



وشارك في الرالي التي انطلقت في الأول من يناير الجاري أكثر من 650 سائقًا من مختلف الدول الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية؛ حيث أقيمت 12 مرحلة، رسَّخت المملكة كعاصمة لرياضة المحركات في المنطقة وحول العالم.