عم الزميل ظافر الشهري في ذمة الله

انتقل إلى رحمه الله هادي بن عبدالله الشهري، عم الزميل الإعلامي ظافر بلقاسم الشهري ووالد زوجته، فجر اليوم بالمستشفى الجامعي بمدينة جدة بعد مرض عضال عانى منه طويلاً.

وسوف يتم الصلاة عليه بعد صلاة العصر اليوم بالمسجد الحرام، ويقام العزاء بمنزله بقريه آل قحطان بمحافظه النماص، يوم غد الأربعاء ويتقبل أبناؤه محمد وعامر التعازي على هاتف ٠٥٥٤٦١٣١٨١ /٠٥٥٥٦١٣٠٥١

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03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439 04:08 PM

عم الزميل ظافر الشهري في ذمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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انتقل إلى رحمه الله هادي بن عبدالله الشهري، عم الزميل الإعلامي ظافر بلقاسم الشهري ووالد زوجته، فجر اليوم بالمستشفى الجامعي بمدينة جدة بعد مرض عضال عانى منه طويلاً.

وسوف يتم الصلاة عليه بعد صلاة العصر اليوم بالمسجد الحرام، ويقام العزاء بمنزله بقريه آل قحطان بمحافظه النماص، يوم غد الأربعاء ويتقبل أبناؤه محمد وعامر التعازي على هاتف ٠٥٥٤٦١٣١٨١ /٠٥٥٥٦١٣٠٥١

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