وزارة الرياضة تكشف عن الدعم المالي لأندية الدوري .. تعرف على التفاصيل

أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي أقيم بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، ما تم سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري يلو للدرجة الأولى.

كما كشفت اللجنة عن قائمة الأندية التي استطاعت الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، استنادًا للمادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، وهي على النحو التالي:

أولًا: أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين:

الأهلي، الشباب، الاتحاد، النصر، الهلال، الفيحاء، التعاون، الطائي، الحزم، الفيصلي، أبها، الفتح، الاتفاق.

فيما لم يتم منح ناديي الباطن والرائد الشهادة؛ بسبب عدم استيفائهما المعايير الملزمة للحصول عليها.

ثانيًا: أندية دوري يلو للدرجة الأولى:

الوحدة، الجبلين، العروبة، الخليج، النهضة، نجران، أحد، الجيل، الساحل، جدة، الأخدود، القادسية، العدالة، الشعلة، الدرعية، الخلود.

فيما لم يتم منح ناديي العين والكوكب الشهادة؛ بسبب عدم استيفائهما المعايير الملزمة للحصول عليها.

كما أعلنت اللجنة حجم الدعم المالي الذي تلقته أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، وفقًا لمبادرات استراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثالث، وذلك عن الفترة من 1 يوليو 2021م وحتى 30 يناير 2022م.

يشار إلى أن هذه الالتزامات المالية المعلنة قد تضمنت عددًا من البنود الخاصة بها، وهي: (ذمم دائنة "لاعبين" - ذمم دائنة "أندية رياضية" - ذمم دائنة "موظفين ومدربين" - رواتب لاعبين - رواتب موظفين ومدربين - ومستحقات قضايا صدر بها قرارات نهائية)، وتختص هذه البنود بكافة أنشطة النادي، شريطة عدم جدولة أي رواتب.

أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين:

ملخص التسوية المالية للالتزامات

انخفاض الالتزامات المالية في الفترة الحالية بنسبة 47.5% مقارنة بالفترة الماضية المنتهية في 30 إبريل 2021م.

أندية دوري يلو للدرجة الأولى:

ملخص التسوية المالية للالتزامات

انخفاض الالتزامات المالية في الفترة الحالية بنسبة 23.8% مقارنة بالفترة الماضية المنتهية في 30 إبريل 2021م.