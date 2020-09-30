محافظ صامطة يرعى احتفال مكتب التعليم باليوم الوطني التسعين

"زعلة": ذكرى توحيد البلاد مترامية الأطراف بهمة وعزيمة عالية

رعى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، اليوم، الأربعاء، احتفال مكتب تعليم صامطة، عن بُعد، باليوم الوطني التسعين، وبتنظيم من الشؤون التعليمية "بنين بنات".



بدأ الحفل الافتراضي بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، كلمة رحب فيها بمحافظ صامطة، وجميع المشاركين بالحفل من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة ومنسوبي ومنسوبات المكتب.



وقال: "إن مناسبة الاحتفال باليوم الوطني، لهذا الوطن الشامخ والذي نعتز بكل القفزات الرائعة التي حققها طيلة السنوات الماضية وفي فتره الملوك السابقين وفي عهد الملك سلمان وسمو ولي عهده -حفظهما الله- وفي هذا العهد الزاهر الذي ننعم فيه بشتى الخدمات وعلى أعلى المستويات، وكان آخرها الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا، ومنها جهود وزارة التعليم في استمرار العملية التعليمية عن بعد، وتحقيق كل ما يسهل العملية التعليمية واستفادة الطلاب والطالبات".



وقال محافظ صامطة: "إن هذه الأيام نستذكر ذكرى غالية على نفوسنا وهي الذكرى التسعين لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المؤسس الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- الذي وحد هذه البلاد مترامية الأطراف بهمة وعزيمة عالية".



وأضاف: "إننا بهذه المناسبة نرفع أجمل التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ونؤكد لهما العهد والولاء، ونتقدم بالتهنئة إلى الزملاء والزميلات في مكتب التعليم من مشرفين ومشرفات وقادة وقائدات المدارس ومعملين ومعلمات في المحافظة والمراكز التابعة لها كما أتقدم بالتهنئة لأبنائي الطلاب وبناتي الطالبات وأولياء أمورهم بهذه المناسبة، وأقدم الشكر لمكتب تعليم صامطة الذي سخر كل إمكانياته من أجل أبنائنا وبناتنا ومواجهة كل الظروف وهاهم اليوم يتلقون تعليمهم وهم في منازلهم وفق خطط وبرامج وزارة التعليم وذلك من خلال التعليم عن بعد. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وكل عام والوطن وقيادته بخير".