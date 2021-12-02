"نادي الإبل": رصد حالة عبث في فئة قعدان للون المجاهيم واستبعاد المشارك

تمت بواسطة حقن الرأس "العرنون وجانبي الأنف"

كشف نادي الإبل عن رصد حالة عبث واحدة في فئة قعدان (حق - لقي - جذع) للون المجاهيم؛ مشيراً إلى أن الحالة تمت بواسطة حقن الرأس (العرنون وجانبي الأنف).

وأوضح النادي أنه تم استبعاد المشارك من المنافسة في جائزة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

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02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443 10:28 PM

تمت بواسطة حقن الرأس "العرنون وجانبي الأنف"

"نادي الإبل": رصد حالة عبث في فئة قعدان للون المجاهيم واستبعاد المشارك

منصور الشلاقي

الرياض

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كشف نادي الإبل عن رصد حالة عبث واحدة في فئة قعدان (حق - لقي - جذع) للون المجاهيم؛ مشيراً إلى أن الحالة تمت بواسطة حقن الرأس (العرنون وجانبي الأنف).

وأوضح النادي أنه تم استبعاد المشارك من المنافسة في جائزة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

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