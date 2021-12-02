"نادي الإبل": رصد حالة عبث في فئة قعدان للون المجاهيم واستبعاد المشارك

كشف نادي الإبل عن رصد حالة عبث واحدة في فئة قعدان (حق - لقي - جذع) للون المجاهيم؛ مشيراً إلى أن الحالة تمت بواسطة حقن الرأس (العرنون وجانبي الأنف).
وأوضح النادي أنه تم استبعاد المشارك من المنافسة في جائزة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.
تمت بواسطة حقن الرأس "العرنون وجانبي الأنف"
كشف نادي الإبل عن رصد حالة عبث واحدة في فئة قعدان (حق - لقي - جذع) للون المجاهيم؛ مشيراً إلى أن الحالة تمت بواسطة حقن الرأس (العرنون وجانبي الأنف).
وأوضح النادي أنه تم استبعاد المشارك من المنافسة في جائزة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.