خلال مؤتمر "كورونا" اليوم.. ‏ "الصحة" تجيب عن أبرز الاستفسارات ومستجدات اللقاحات

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ومتحوراته عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.



وخلال المؤتمر يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة ومتحوراتها، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.



ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".