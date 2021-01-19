تشجير "فائجة العرضيات" تحت شعار "لنجعلها خضراء"

لزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والحد من التلوث

تفاعل أهالي قرية "الفائجة"، من المواطنين والمقيمين، مع حملة التشجير بمحافظة العرضيات التي ينظمها مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، تحت شعار حملة "لنجعلها خضراء".

وقد تم تشجير مدخل القرية والبيوت بأكثر من ٢٠٠ شتلة، جاءت امتدادًا للحملة التي أطلقها محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعرضيات، المهندس عبدالله زبران الشمراني، أن الحملة تهدف لتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع للمحافظة على البيئة من خلال زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والحد من التلوث؛ حيث اختيرت أشجار برية ملائمة لظروف البيئة بالمنطقة؛ وهي أشجار الطلح والسدر والسمر، بالإضافة إلى القيام بأعمال التشجير في عدد من المواقع للإسهام في زيادة الغطاء النباتي بالمحافظة.

ودعا "الشمراني" كافة أهالي قرى المحافظة إلى التعاون والتفاعل مع الحملة؛ لاستكمال التشجير بمختلف المواقع بالمحافظة.

جدير بالذكر أن "الفائجة" هي قرية تابعة لمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة في ربوع بني بحير، ويتواجد بها وادي قنونا، وسوق يوم الأربعاء الشعبي، وتعتبر أكبر قرية في وادي قنونا ويوجد بها مركز قنونا.