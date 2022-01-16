"مسام" ينتزع 4,739 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بمختلف مناطق البلاد

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2022م، من انتزاع 4,739 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 26 لغمًا مضادًا للأفراد، و2,389 لغمًا مضادًا للدبابات، و2,230 ذخيرة غير متفجرة، و94 عبوة ناسفة.



كما تمكن المركز من نزع 373 لغمًا مضادًا للدبابات و354 ذخيرة غير متفجرة و38 عبوة ناسفة ولغم واحد مضاد للأفراد في محافظة عدن، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكّن فريق "مسام" من نزع ذخيرتين غير متفجرة و12 لغمًا مضادًا للأفراد و209 ألغام مضادة للدبابات و19 عبوة ناسفة، كما نزع في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع لغمين مضادين للأفراد.

وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تم نزع 3 ألغام مضادة للأفراد و262 لغمًا مضادًا للدبابات و5 ذخائر غير متفجرة و5 عبوات ناسفة، وفي قرية كهبوب بمحافظة لحج نُزع 12 لغمًا مضادًا للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة، وبمحافظة مأرب تمكن الفريق من نزع 125 ذخيرة غير متفجرة بمديرية المدينة، ونزع 564 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية الوادي، و262 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب، كما نزع الفريق في محافظة شبوة 1,734 ذخيرة غير متفجرة و413 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية عتق، ونزع 240 لغمًا مضادًا للدبابات و32 عبوة ناسفة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تم نزع لغمين مضادين للأفراد و6 ذخائر غير متفجرة بمديرية الوازعية، ونزع 15 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية موزع، ونزع 6 ألغام مضادة للأفراد و39 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي تم نزعها خلال شهر يناير إلى 7,166 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 308 آلاف و18 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام لمساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة بدون تهديدات أو مخاطر.