إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة

للأمن والحماية على رتبة "جندي"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة (جندي).

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي WWW.jobs.sa.