إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة

للأمن والحماية على رتبة "جندي"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة (جندي).

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي WWW.jobs.sa.

وزارة الداخلية وزارة الداخلية للشؤون العسكرية القوات الخاصة للأمن والحماية

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29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441 06:04 PM

للأمن والحماية على رتبة "جندي"

إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة (جندي).

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي WWW.jobs.sa.

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وزارة الداخلية وزارة الداخلية للشؤون العسكرية القوات الخاصة للأمن والحماية

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