الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

مصحوبة برياح نشطة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.