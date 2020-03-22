"جونسون" يدعو البريطانيين إلى إلغاء الزيارات العائلية بمناسبة عيد الأم

حذر من عجز هيئة الصحة العامة في مواجهة تسارع تفشي كورونا

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مواطنيه إلى إلغاء الزيارات العائلية بمناسبة عيد الأم الذي تحتفل به بريطانيا في 22 من مارس كل عام.

وحذر "جونسون" من عجز هيئة الصحة العامة في بلاده إن لم يساعد الجمهور في إبطاء تسارع تفشي فيروس كورونا.

وطالب رئيس الوزراء البريطاني الناس على الانخراط في "المجهود الوطني البطولي" باتباع تعليمات التباعد الاجتماعي التي أوصت بها السلطات الصحية والعلمية، طبقاً لـ"بي بي سي".

وبلغ عدد الوفات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا السبت 233 حالة، أما الإصابات فتجاوزت 5 آلاف.

وتعتزم هيئة الصحة العامة في انجلترا مخاطبة 1،5 مليون شخص تعتبرهم في خطر أكثر من غيرهم.