بالأسماء .. تعيين 46 متعاقداً ومتعاقدة برئاسة الحرمين

من بند الرواتب المقطوعة على المراتب "3-4-6-7"

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس؛ قراراً بتعيين 46 متعاقداً ومتعاقدة من بند الرواتب المقطوعة على المراتب 3-4-6-7.

وأعرب السديس؛ عن تمنياته بالتوفيق والسداد للمعينين، من جانبهم عبّر الموظفون عن شكرهم وامتنانهم للرئيس العام على الثقة التي مُنحت لهم التي ستكون حافزاً وعوناً لهم، بعد عون الله وتوفيقه، ودافعاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

إسراء بنت صالح مصلح الطويرقي

منال بنت مقبل محمد القرشي

العنود بنت فهد مسفر الدهاس

هند بنت أحمد سليمان زكريا

سند بن سعود منور الهذلي

فاطمة بنت صالح عبدالله السهيمي

كاميليا بنت محمد مقبل الدعدي

محمد بن حسين عبيد العدواني

خيري بن مبارك خيري اليامي

محمد بن علي صراح البارقي

محمد بن عبدالله مقبل الصاعدي

عبدالإله بن محمد صالح الهوساوي

محمد بن عدنان احمد صائغ

رشاد بن محمد إبراهيم خضري

عبد الله بن رشاد حميد قاسم

أحمد بن خبتي حسن الزهراني

فهد بن زهير عباس إلياس

فيصل بن صلاح عيد السهلي

عبدالخالق عبدالرحمن مشرف العمري

معاذ بن سعد صلاح الخطابي

شيخة بنت حبيليص قبلان العتيبي

عبدالله بن خالد عمر بامخير

صالح بن عبدالله صالح النجيدي

عادل بن محمد عبده عسيري

عبدالله بن موسى عبدالله ديواني

فوزي بن صالح حميد العوفي

بندر بن سويلم حسين العبدلي

إياد بن دخيل الله هليل المطرفي

فهد بن صالح رداد إلياسي

شاهر بن محمد مدخل القارحي

هتان بن بركات عيد الجميلي

عبدالقادر بن محمد صالح السقاف

مريم بنت قاسم محمد الأهدل

نوال بنت زويد جمعان السرواني الهذلي

عزيزة بنت محمد عيد بنيان الصاعدي

سيف بن حامد ضهيان السلمي

حسينه بنت عمرين عامر العميرى

مزينة بنت مهدي حمود المنعمي

مروان بن ناصر خالد عبدالرحمن

فيصل بن إبراهيم صالح الدحيم

خالد بن أحمد عبد الله المالكي

نورة بنت يحيى الشهراني

صابر بن عبد الرحيم الكبكبي

ريم بنت طلال شتيوي المعبدي

صباح بنت نور الإسلام فقير

مروة بنت سعيد عبد الله حميدة