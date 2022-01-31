"كورونا" يصيب رئيس الوزراء الكندي

"ترودو" دعا مواطنيه لتلقي اللقاح

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، أنه مصاب بفيروس كورونا، دون أن تظهر عليه عوارض شديدة.

وقال "ترودو" على "تويتر": "هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصي إيجابية، أنا بخير، وسأواصل العمل عن بُعد هذا الأسبوع مع اتباع توجيهات هيئة الصحة العامة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعا رئيس الوزراء الكنديين إلى تلقي اللقاح والجرعات المعززة.