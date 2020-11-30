الإمارات تسجل 1107 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 168,860 والوفيات 572 شخصاً

سجلت الإمارات 1107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة مصابين به، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى أنه بهذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 168,860، وإجمالي عدد المتوفين بالفيروس 572 شخصاً.

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30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 11:27 PM

إجمالي الإصابات بلغ 168,860 والوفيات 572 شخصاً

الإمارات تسجل 1107 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبو ظبي

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سجلت الإمارات 1107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة مصابين به، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى أنه بهذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 168,860، وإجمالي عدد المتوفين بالفيروس 572 شخصاً.

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