كورونا في العراق.. 4074 إصابة جديدة و27 وفاة و2271 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4074 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 684362 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 27 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13351, فيما تم تسجيل 2271 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 684362 حالة.