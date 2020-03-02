بينهم 3 حالات جديدة.. فنلندا تسجل سادس حالة إصابة بفيروس كورونا

فرضت الحجر الصحي على 130 شخصاً كانوا على اتصال بطفل مصاب

سجلت فنلندا سادس حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، بعد أن شخصت ثلاث حالات إصابة جديدة.

وتفصيلاً، ذكر المعهد الفنلندي للصحة والرعاية أن حالتين "طفل وشخص متقاعد"، كانا على اتصال عن قرب مع امرأة شُخّصت إصابتها بالفيروس، يوم الجمعة الماضي، بعد زيارة إلى شمالي إيطاليا، وعُزل الأشخاص الثلاثة، كما فُرض الحجر الصحي على نحو 130 شخصاً في منطقة هلسنكي ممن كانوا على اتصال بالطفل.

وقال المسؤول الطبي في المنطقة "أسكو جارفينين" خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم: "تعلم السلطات الصحية معظم أسماء الأشخاص الذين كُشف عنهم وسيجري التواصل معهم".