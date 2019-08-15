نهاية العالم بعد أيام.. رد "المسند" على المنجم الكويتي سبقه 12 توقعًا بيوم القيامة

قرون من الحسابات ترتكز على مزاعم دينية ومرضية وفلكية.. "ليلة الغرق بالظلام"

ما الذي سيحدث في 30 أغسطس 2019؟ تفاعل كبير حَظِيَ بها هذا الاستفهام عقب رد من أحد الأكاديمين السعوديين على مُسِن كويتي زعم في مقطع فيديو أن يوم 30 أغسطس لعام 2019، هو موعد نهاية العالم، وببحث بسيط اتضح أن توقعات نهاية العالم ليست جديدة أو وليدة العصر الحالي فقط؛ بل على مر العصور ومنذ خلق البشرية، وهناك من يتنبأ بنهاية الحياة البشرية، سواء لأسباب دينية أو بسبب انتشار أمراض، أو لأسباب فلكية.

وتحديدًا كان يوم 30 أغسطس مادة خصبة لهذه التوقعات؛ ففي نفس هذا التوقيت منذ عامين أي في 2017 نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، تقريرًا عن توقعات لعالم الفلك والفيزياء الفلكية "ديفيد ميد"، الذي قال حينها إن كوكب نيبيرو يهدد الحياة على الأرض، وإن شهر أغسطس سوف يكون الشهر الأخير قبل نهاية العالم.

غرق في ظلام

ووفقًا للعالم الروسي حينها؛ فإن ذلك سيحدث بعد كسوف الشمس في 21 أغسطس 2017؛ حيث سوف تغرق الأرض في ظلام دامس، وسيكون الكسوف كليًّا في مدينة ناشفيل الأمريكية (ولاية تينيسي)، وسانت لويس (ولاية ميسوري)؛ حيث ستغرق المدينتان في ظلام دامس.

نذير البداية

وأكد "ديفيد ميد"، أن هذا اليوم لن يكون يوم القيامة؛ وإنما نذيرًا لبداية النهاية وفي 23 أغسطس سيقترب من الأرض كوكب نيبيرو، ونتيجة لذلك سوف تحدث كوارث لم يسبق لها مثيل على كوكب الأرض.

سياسيون مهتمون

يشار إلى أنه بالإضافة إلى العلماء الذين يأخذون فكرة نهاية العالم على محمل الجد، يوجد سياسيون مهتمون بهذا الأمر أيضًا؛ حيث يرى عضو مجلس الشيوخ البرازيلي تيلماريو موتو، أن كوكب نيبيرو سوف يغير مجال جاذبية الأرض، والذي بدوره سوف يؤدي إلى حوادث واقتراب النهاية.

"المسند" والمنجم الكويتي

أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، رد أمس على فيديو المسن الكويتي بجملة "ارقد وآمن"؛ حيث قال مغردًا عبر حسابه في "تويتر": "لم أكن أتوقع أنني سأضطر لكتابة تعليق على المقطع؛ لإيماني بأن الناس عندهم القدر الكافي من الحصانة الشرعية والعلمية للرد على ما ورد فيه؛ ولكن تفاجأت بكثرة من يرسل المقطع لي، ويسأل عن حقيقة ما سيحدث في #30_أغسطس؟ الجواب: "ارقد وآمن".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لرجل مُسِنّ كويتي الجنسية ينجّم عن يوم نهاية العالم، ويظهر في الفيديو وهو يرد على سؤال أحد الأشخاص له الذي يسأله عن آخر توقعاته ليرد المسنّ قائلًا إن يوم 30 أغسطس لعام 2019 هو موعد نهاية العالم، وأن أي توقعات غير ذلك لا يجب أن يصدقها أحد.

العالم سينتهي!

يُذكر أنه في استطلاعات رأي أجريت عام 2012 في 20 دولة، وجدوا أن أكثر من 14% من الناس يعتقدون أن العالم سينتهي خلال حياتهم، وهذا الاعتقاد منتشر بين الناس الذين يعانون من انخفاض في معدلات التعليم أو دخل الأسرة، وصغار السن.

وفى استطلاع عام 2015، اعتقد عامة الناس أن السبب الأقرب لنهاية العالم هو الحرب النووية، بينما الخبراء اعتقدوا أن الذكاء الاصطناعى هو من سيقضى على العالم، كما اعتقد بعض البريطانيين والأمريكيين أن نهاية العالم ستحدث بسبب الزومبي أو الغزو الفضائي.

ووفق تقرير لصحيفة "اليوم السابع" القاهرية الشهر الماضي؛ فقد كانت أبرز توقعات نهاية العالم من القرن الـ18 إلى الـ21 كالتالي:

القرن الـ18:

- توقع مجموعة من القديسين أن نهاية العالم ستأتي في 1705 أو 1706 أو 1708، لأسباب دينية.

- وفى 19 مايو سنة 1780 قام أعضاء الجمعية العامة في كونيتيكت، بتفسير الظلام الذي حل في السماء أثناء النهار على أنه علامة على انتهاء العالم، وكان السبب هو حريق الغابات وظهور سحب سوداء غطت ضوء الشمس.

القرن الـ19:

- توقع كريستوفر لوف أنه سيتم تدمير العالم بزلزال عام 1805.

- أعلن أحد رجال الدين أن العالم سينتهي في عام 1836.

- توقع العديد نهاية العالم في الربع الأخير من عام 1843.

القرن الـ20:

- توقع كاميل فلاماريون أن العالم سينتهي بظهور مذنب هالي عام 1910، بسبب انتشار غازات سامة قد تتسبب في نهاية الحياة على كوكب الأرض.

- توقع أرمسترونج نهاية العالم بعام 1936 أو 1943.

القرن الـ21:

- تنبأت طائفة يابانية بأن العالم سيتدمر بحرب نووية في عام 2003.

- وفى 2011 ظهرت مخاوف من أن المذنب إيلنين، سيسبب اضطرابات في قشرة الأرض وزلازل وأمواج مد وجزر، وأنه سيصطدم بالأرض.

- ظهرت توقعات لعام 2011، أن الأرض ستنتهى بواسطة كويكب أو غزو فضائي أو سوبر نوفا ونيبيرو. توقع ديفيد ميد في 2017 أن "نيبيرو" سيصطدم بالأرض، وينتهي العالم.

- وبعد فشل تنبؤاته لعام 2017، توقع ديفيد ميد مرة أخرى أن العالم سينتهي بـ2018، بسبب اصطدام كويكب بالأرض.

- وفي عام 2019، توقع الكثير أنه بداية نهاية العالم، وآخر التوقعات أن كويكبًا كبيرًا جدًّا، سيصطدم بالأرض في سبتمبر القادم.