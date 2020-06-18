بـ1331 حالة.. إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 42762.. والوفيات 2339

أعلنت إندونيسيا، يوم الخميس، تسجيل 1331 إصابة جديدة بفيروس كورونا، هي أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات منذ بدء التفشي في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 42762.

ووفق "رويترز"، قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن عدد الوفيات ارتفع 63 إلى 2339، إجمالاً، لتتصدر الدولة أعداد الوفيات في شرق آسيا باستثناء الصين.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

3

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 01:47 PM

ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 42762.. والوفيات 2339

بـ1331 حالة.. إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 380

أعلنت إندونيسيا، يوم الخميس، تسجيل 1331 إصابة جديدة بفيروس كورونا، هي أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات منذ بدء التفشي في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 42762.

ووفق "رويترز"، قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن عدد الوفيات ارتفع 63 إلى 2339، إجمالاً، لتتصدر الدولة أعداد الوفيات في شرق آسيا باستثناء الصين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020