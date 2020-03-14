"البلديات" توجِّه بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمعات التجارية

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات السعودية قرارًا بمتابعة إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة، بما فيها مراسم استقبال العزاء، وإقامة حفلات الزواج والأفراح، وما في حكمهما، في جميع قاعات وصالات الأفراح والاستراحات مؤقتًا، وإلزام مُلاك هذه المنشآت بالتقيد بذلك، وذلك بدءًا من يوم غد الأحد الموافق 20/ 7/ 1441هـ.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها السعودية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والحد من مخاطر انتشاره، وضمان حماية وسلامة فئات المجتمع كافة، واستجابة لتعليمات السلطات الصحية بشأن التصدي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية، خاصة في البيئة المزدحمة والمغلقة.

وشدَّدت وزارة البلديات على تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية لمنع انتشار هذا الفيروس، المتعلقة بالتعقيم والتهوية في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات، وما في حكمها.

كما وجّهت الوزارة بإغلاق جميع الأماكن المخصصة للألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمعات التجارية وخارجها مؤقتًا.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد قامت مؤخرًا في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها السعودية، وانطلاقًا من دور الوزارة في تأمين سلامة الغذاء، وتوفير ‏النظافة للحفاظ على الصحة العامة للسكان، بتوجيه جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات السعودية ‏بتعزيز الرقابة، والتشديد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة بالالتزام بالتعليمات والاشتراطات ‏واللوائح الصادرة بخصوص هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية.‏

وشدَّدت الوزارة على تكثيف أعمال نظافة المدن، من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول، ثم تعقيمها، وتقيُّد ‏عمال النظافة بالزي الموحد والنظافة الشخصية، ولبس القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة.‏

كما شدَّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أهمية تكثيف أعمال الإصحاح البيئي، من خلال التطهير والتعقيم ‏اليومي للحدائق والمتنزهات والأسواق ودورات المياه والأماكن العامة كافة.‏

كما أطلقت الوزارة حملة لتوعية منسوبي القطاع البلدي حول فيروس كورونا، وطرق انتقاله والوقاية منه والحد من انتشاره.