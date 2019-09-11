انطلاق مهرجان العسل والتمور بحوطة بني تميم.. أكتوبر القادم

يهدف لجذب مزيد من الزوار والمتسوقين لشراء إنتاج المحافظة

أبرمت "غرفة الرياض"، عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، لتنظيم مهرجان العسل والتمور بحوطة بني تميم، الذي تنطلق فعالياته في 4/ 2/ 1441 الموافق 3/ 10/ 2019، ويستمر لمدة أسبوع.

ونوّه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس منصور بن عبدالله الشثري، بموافقة الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض على إقامة المهرجان، الذي يعزز نشاط إنتاج العسل والتمور بالمحافظة.

وقال: إن تعاقد "غرفة الرياض" مع المنظم؛ يؤكد حرص الغرفة على دعم المهرجان أسوة بما تُقَدّمه للمهرجانات المماثلة ببقية المحافظات، وكان آخرها مهرجان الحمضيات بمحافظة الحريق؛ في إطار مساهمة الغرفة في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتشجيع رجال الأعمال على استثمار المزايا النسبية بكل محافظة؛ بما ينعكس على المعطيات التنموية وازدهار قطاع الأعمال بالمحافظات.

وأضاف أن مثل هذه المهرجانات تُسهم في جذب مزيد من الزوار والمتسوقين لشراء إنتاج المحافظة؛ مما يشجّع على التوسع في الاستثمار فيها بما ينعكس على القطاع الاقتصادي، وتوليد فرص عمل لأبناء المحافظات.

وأكد "الشثري" أن "غرفة الرياض" قد حثّت كبار المنشآت والمصانع المتخصصة بمنتجات التمور والعسل والجمعيات على المشاركة بالمهرجان لتتكامل مع منتجي التمور والعسل بالحوطة في صناعات التمور والعسل التحويلية للاستفادة من القدرات الإنتاجية بالمحافظة، وجذب مزيد من الاستثمارات لها.

وأشار إلى أن "غرفة الرياض" ستطلق قريبًا البرامج التأهيلية والتدريبية المجانية لطالبي العمل في المحافظات على أحدث المهارات المطلوبة في سوق العمل والتقنيات الحديثة؛ امتدادًا لبرامجها العديدة التي أقيمت في مدينة الرياض.