شاهد.. تسليم وتوزيع "هدية الملك سلمان من التمور" في ماليزيا

وفق الاحترازات وبحضور سفير المملكة ووزير "إسلامية" كوالالمبور

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الماليزية كوالالمبور- اليوم الثلاثاء، كمية من التمور الفاخرة هديةً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للشعب الماليزي، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ؛ وذلك وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

وسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين محمود قطان، هدية الملك سلمان من التمور الفاخرة لوزير الشؤون الإسلامية بمملكة ماليزيا الدكتور ذو الكفل محمد البكري، بحضور الملحق الديني بالسفارة الشيخ عبدالرحمن الربيعان.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير الماليزي عمق روابط المحبة والأخوة بين البلدين، مقدمًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على اهتمامهما الدائم بأحوال المسلمين في العالم.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب مراسم تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الذي أقيم في مبنى مؤسسة صندوق الحج بالعاصمة كوالالمبور.

وقال "البكري": "أغتنم هذه الفرصة لأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والحكومة السعودية بأسرها، وكذلك سعادة السفير السعودي محمود حسين قطان"؛ معربًا عن أمله في أن ترتقي العلاقات بين ماليزيا والمملكة إلى مستوى أعلى وأقوى".

ونوّه بالجهود التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة في كوالالمبور، من تنظيم البرامج المتنوعة التي تخدم الشعب الماليزي كل عام؛ ولا سيما توزيع التمور، وبرنامج الإفطار في شهر رمضان المبارك.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإشراف ومتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة في 24 دولة حول العالم وفق البروتوكولات الصحية؛ وذلك ضمن مشاريع الخير والعطاء التي تقدّمها المملكة للمسلمين في شهر رمضان المبارك، وتحظى بتقدير وإشادة من مختلف القيادات الإسلامية في تلك الدول الذين يؤكدون الدور الإنساني لقيادة المملكة وحضورها الفاعل في كل المناسبات الإسلامية مع أشقائها.