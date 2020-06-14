سلطنة عُمان تسجل 1404 إصابات جديدة بـ "كورونا"

ليصبح العدد الكلّي للحالات 23481 بينهم 104 وفيات

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 1404 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 23481 و104 وفيات.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه تماثل 8454 حالة للشفاء.

سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد

7

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 12:57 PM

ليصبح العدد الكلّي للحالات 23481 بينهم 104 وفيات

سلطنة عُمان تسجل 1404 إصابات جديدة بـ "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 539

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 1404 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 23481 و104 وفيات.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه تماثل 8454 حالة للشفاء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020