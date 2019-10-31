لضمان سير العمل.. تكليف "العمَاري" مؤقتاً للقيام بمهام مدير "تعليم حائل"

حتى صدور قرار الوزير وبعد انتهاء فترة تكليف المدير السابق "الثويني"

كلّف نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، مساعد الشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بحائل يحيى بن صالح العمّاري، بالقيام بعمل المدير العام للتعليم في المنطقة بالإضافة لعمله.

وجاء تكليف "العماًري" حتى صدور قرار وزير التعليم بتكليف مدير عام للتعليم في منطقة حائل بعد انتهاء فترة تكليف المدير السابق الدكتور يوسف محمد الثويني.

الإدارة العامة للتعليم

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31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 02:31 PM

حتى صدور قرار الوزير وبعد انتهاء فترة تكليف المدير السابق "الثويني"

لضمان سير العمل.. تكليف "العمَاري" مؤقتاً للقيام بمهام مدير "تعليم حائل"

خالد السليمي

حائل

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كلّف نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، مساعد الشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بحائل يحيى بن صالح العمّاري، بالقيام بعمل المدير العام للتعليم في المنطقة بالإضافة لعمله.

وجاء تكليف "العماًري" حتى صدور قرار وزير التعليم بتكليف مدير عام للتعليم في منطقة حائل بعد انتهاء فترة تكليف المدير السابق الدكتور يوسف محمد الثويني.

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الإدارة العامة للتعليم

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