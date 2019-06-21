حفل خيري لصالح قدامى اللاعبين بالرياض.. بدعم من الهيئة العامة للثقافة

بمركز الملك فهد الثقافي وريع الحفل لصالح اللاعبين المحتاجين وأسرهم

يُحيي الفنانون: زايد الصالح، والكويتية شمس، واللبنانية نتاشا؛ حفلًا خيريًّا، مساء اليوم الجمعة، بالعاصمة الرياض، وتحديدًا في مركز الملك فهد الثقاقي، بترخيص من الهيئة العامة للثقافة؛ حيث يعود ريع الحفل لصالح اللاعبين المحتاجين وأسرهم من مستفيدي جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية.



بدوره أوضح ذياب متعب (المنتج الفني للحفل)، أن مؤسسته تفتخر بأن تكون هذه المبادرة أولى المبادرات الفنية الخيرية على مستوى المملكة التي تقيمها عبر هذا الحفل الخيري؛ انطلاقًا من التزامها بالمشاركة المستمرة في المسؤولية الاجتماعية وخدمة هذه الفئات الغالية على قلوبنا، مضيفًا أن هذا الحفل سيكون حافزًا لبقية مؤسسات القطاع الخاص للمبادرة في دعم اللاعبين المحتاجين وأسرهم، نظير ما قدموه للوطن خلال مشوارهم الرياضي.



يذكر أن جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية تأسست عام ١٤٣٧هـ، ويترأس مجلس إدارتها اللاعب الدولي السابق الكابتن ماجد عبدالله، وتهدف إلى تقديم خدماتها للاعبي كرة القدم من خلال المساهمة في توفير المسكن والعلاج، بالتنسيق مع المؤسات ذات العلاقات والداعمين، علاوة على البحث عن فرص وظيفية للمعتزلين من اللاعبين. وتتجلّى أعظم خدمات الجمعية في تأمين حياة كريمة لأسر اللاعبين ممن فقدوا عائلهم.