الرياض.. إخماد حريق في مستودع للخيام بحي المناخ

الدفاع المدني: الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات

أخمدت فرق الدفاع المدني في الرياض حريقًا اندلع في مستودع للخيام بحي المناخ.

وأوضح الدفاع المدني أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت في وقت سابق اليوم موقع الحادث لمنع انتقال النيران إلى المواقع المجاورة.

الدفاع المدني الرياض

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08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 04:25 PM

الدفاع المدني: الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات

الرياض.. إخماد حريق في مستودع للخيام بحي المناخ

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أخمدت فرق الدفاع المدني في الرياض حريقًا اندلع في مستودع للخيام بحي المناخ.

وأوضح الدفاع المدني أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت في وقت سابق اليوم موقع الحادث لمنع انتقال النيران إلى المواقع المجاورة.

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