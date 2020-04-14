بالفيديو.. "متحدّث الصحة": تعاملوا بحذر واعتبروا أي سطح به كورونا

نصح بالابتعاد تمامًا عن ملامسة الأنف والعين وغسل الأيدي أو تعقيمها بالطريقة السليمة

دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إلى التعامل مع كل شي بحذر، وأن نعتبر أن أي سطح قد يكون فيه فرصة لاكتساب الميكروبات ومن ضمنها فيروس كورونا.



واعتبر الدكتور العبد العالي أن الحذر بهذه الطريقة يعدّ النصيحة الأهم بدلًا من أن ننشغل كم سيظلّ الفيروس على الأسطح أو الطاولات أو الأنسجة أو الأقمشة، منوهًا إلى أن الأبحاث الآن تشير إلى أن بقاء الفيروس على الأسطح متفاوت المدة، ويتراوح ما بين ساعات إلى يوم!



أوضح العبد العالي أن أفضل طريقة لتقليل العدوى بالفيروس بمجرد ملامسة الأسطح: غسل الأيدي أو تعقيمها بالطريقة السليمة، وقبلها الابتعاد تمامًا عن ملامسة الأنف والعين والفم؛ خشية انتقال الميكروبات ومنها فيروس كورونا إلى الإنسان.