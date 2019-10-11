شاهد.. ضبط مليون منتج مخالف بالشرقية وإغلاق 8 منشآت

عمليتان نفذتهما "الغذاء والدواء" بتعاون "الصحة" وفق الاشتراطات

ضبطت هيئة الغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة الصحة، مليون منتج مخالف، وأغلقت 8 منشآت في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الهيئة في تغريدة لها على موقع التواصل "تويتر"، أنها قامت بعمليتَي الضبط والإغلاق لمخالفة اشتراطات التخزين للمنتجات الطبية.