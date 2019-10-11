شاهد.. ضبط مليون منتج مخالف بالشرقية وإغلاق 8 منشآت

عمليتان نفذتهما "الغذاء والدواء" بتعاون "الصحة" وفق الاشتراطات

ضبطت هيئة الغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة الصحة، مليون منتج مخالف، وأغلقت 8 منشآت في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الهيئة في تغريدة لها على موقع التواصل "تويتر"، أنها قامت بعمليتَي الضبط والإغلاق لمخالفة اشتراطات التخزين للمنتجات الطبية.

الغذاء والدواء وزارة الصحة المنطقة الشرقية

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11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 07:24 PM

عمليتان نفذتهما "الغذاء والدواء" بتعاون "الصحة" وفق الاشتراطات

شاهد.. ضبط مليون منتج مخالف بالشرقية وإغلاق 8 منشآت

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ضبطت هيئة الغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة الصحة، مليون منتج مخالف، وأغلقت 8 منشآت في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الهيئة في تغريدة لها على موقع التواصل "تويتر"، أنها قامت بعمليتَي الضبط والإغلاق لمخالفة اشتراطات التخزين للمنتجات الطبية.

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الغذاء والدواء وزارة الصحة المنطقة الشرقية

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