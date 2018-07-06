الحادثة الثانية.. "الحوت الأزرق" يغتال طفلة في المدينة

تبلغ من العمر 13 عاماً وشنقت نفسها بسبب "اللعبة"

شهدت المدينة المنورة، اليوم، حادثة انتحار طفلة بسبب لعبة "الحوت الأزرق".

وتعد هذه الحالة هي الثانية التي تشهدها المملكة خلال أيام؛ حيث وقعت الحادثة الأولى في أبها.

وقالت مصادر لـ"سبق": الطفلة الضحية تبلغ من العمر 13 عاماً وتسكن في إحدى القرى المجاورة للمدينة المنورة، وقد قامت بشنق نفسها بسبب "لعبة الحوت"؛ حسب ما كشفته المعلومات الأولية؛ فيما باشرت الجهات المعنية الحادثة.