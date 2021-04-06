وزير التجارة يكرّم شركاء نجاح برنامج "كفالة"

بحضور محافظ البنك المركزي السعودي

أقام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" اليوم، حفلاً لتكريم شركاء نجاح البرنامج، برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبحضور محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المهندس صالح الرشيد.



وكرم وزير التجارة البنوك وشركات التمويل، بمشاركة قادة البنوك السعودية وشركات التمويل.



وتضمنت الاحتفالية استعراض خبرات وتجارب المنشآت المستفيدة من التمويلات المقدمة من شركاء النجاح لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تخللها عرض موجز عن المنتجات المبتكرة والآلية الحديثة لعمل برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" خلال عام 2020م .



وتصل نسبة الكفالة المقدمة من برنامج ضمان التمويل "كفالة" عبر إحدى المبادرات التي تم إطلاقها من خلال البنك المركزي السعودي "ساما" مبادرة التمويل المضمون إلى 95% من إجمالي التمويل للكفالة وبحد أقصى مبلغ 15 مليون ريال.



ويكفل برنامج ضمان التمويل "كفالة" جميع أنواع التسهيلات الائتمانية التي تقوم جهات التمويل بمنحها للمنشأة الصغيرة والمتوسطة وفقاً لصيغ التمويل الشرعية المعتمدة لدى الجهات المموّلة.



ويعد برنامج ضمان التمويل "كفاله" إحدى البرامج المهمة التي تسهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة وتشجيع الشباب على العمل الحر إلى جانب دوره في تمكين المرأة وتنمية المناطق الواعدة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .



وشهد برنامج ضمان التمويل "كفالة" منذ انطلاقته نمواً مستمراً حتى بلغ عدد المنشآت التي استفادت خلال عام 2020م حوالي 4,945 منشأة بقروض تمويلية مقدمة من البنوك وشركات التمويل بمبلغ 15,2 مليار ريال، فيما بلغ عدد الكفالات 7,222 كفالة بمبلغ إجمالي نحو 12,3 مليار ريال.