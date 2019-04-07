"هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنهي مقابلة المتسابقين وظيفيًّا

أعلنت عنها الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مقابلة المتسابقين على الوظائف الدينية، التي أعلنت عنها الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، أنه بناء على توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تم تقديم كافة التسهيلات لكافة المتقدمين وتلبية احتياجاتهم وتهيئة المكان المناسب لاستقبالهم بالفرع.

وثمّن للرئيس العام دعمه غير المحدود لفرع منطقة الرياض، ومتابعته الدؤوبة والمستمرة في كل ما من شأنه إعزاز هذه الشعيرة العظيمة والقيام بها على الوجه المطلوب.