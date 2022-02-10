الإزالة مستمرة بحي النكاسة وحصيلة اليوم 43 عقارًا

الإجمالي 368 عقارًا تمت إزالتها من بداية فبراير

تواصل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعمالها في تطوير حي قوز النكاسة؛ حيث أنجزت الأعمال الميدانية بإزالة 43 عقارًا اليوم الخميس من إجمالي 368 عقارًا تمت إزالتها منذ بداية أعمال الفترة الأولى التي بدأت الأول من فبراير 2022.

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10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 08:10 PM

الإجمالي 368 عقارًا تمت إزالتها من بداية فبراير

الإزالة مستمرة بحي النكاسة وحصيلة اليوم 43 عقارًا

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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تواصل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعمالها في تطوير حي قوز النكاسة؛ حيث أنجزت الأعمال الميدانية بإزالة 43 عقارًا اليوم الخميس من إجمالي 368 عقارًا تمت إزالتها منذ بداية أعمال الفترة الأولى التي بدأت الأول من فبراير 2022.

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