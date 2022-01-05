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الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعمل بالنظامين البشري والآلي

"الخضيري" يطلع على الجهاز الآلي المستحدث لغسل أرضيات المسجد النبوي

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وقف مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ميدانيًا، على التجربة الأولية لأحدث الأجهزة الآلية لغسيل وتجفيف الأرضيات الذي يعمل بالقيادة الذاتية، ويطلع على آلية عمله والميزات المتطورة فيه.



يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في توفير أحدث التقنيات لخدمة المسجد النبوي؛ وذلك لمواكبة رؤية المملكة 2030.



وأوضح مدير إدارة تطهير المسجد النبوي أحمد بن علي الجهني، أن هذا الجهاز مخصص لغسيل وتجفيف الأرضيات ويعمل بنظام آلي، ويعتبر من أوائل الأجهزة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعمل بنظامين "القيادة البشرية، والقيادة الآلية"؛ حيث يمكن أن يبدأ العمل بدون سائق مع مراعاة للسلامة في موقع التشغيل، ويتميز بأنظمة تحكم بالأشعة تحت الحمراء، ومزود بكاميرات متصلة بالحاسب الموجود على الجهاز؛ وذلك لتفادي أي حوادث لا سمح الله.



وأضاف الجهني أن الجهاز يستطيع في الساعة الواحدة أن يقوم بعملية غسل وتجفيف الأرضيات بمساحة تصل إلى 2500م مربع بخزان مياه بحجم 110 لترات.