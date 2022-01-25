وكيل محافظة الطائف يدشن نادي كفاءات الثقافي الشبابي

بحضور "الحارثي" وعدد كبير من شباب وشابات المحافظة

دشن وكيل محافظة الطائف ناصر بن حمود السبيعي، نادي كفاءات الثقافي الشبابي، بفندق أوالف انترناشيونال بمركز قلب الطائف، وذلك بحضور مدير أكاديمية الشعر العربي الدكتور منصور الحارثي ورئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله الجعيد وعدد كبير من المثقفين والأدباء والإعلاميين والشباب والشابات من أعضاء نادي كفاءات.

وشدد وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي في كلمة ألقاها على الدعم والمؤازرة من قِبل محافظة الطائف في كلمة قال فيها: يسعدني الليلة المشاركة معكم في رعاية تدشين نادي كفاءات الثقافي الشبابي بمحافظة الطائف والذي يعد الأول من نوعه في محافظة الطائف ومنطقة مكة المكرمة والمرخص من مركز جودة الحياة أحد برامج رؤية ٢٠٣٠، هذه الرؤية التي أحدثت أثرًا إيجابيًا ليس على مستوى المملكة فقط بل شمل كذلك دولًاً كثيرة استفادت من تجربة هذه الرؤية وتميز برامجها.

وأشار إلى أن ما شاهده الليلة من جهود كبيرة لشباب وشابات هذا النادي في محافظتنا الغالية يدل على أن لدينا جيلاً مؤهلاً ومدربًا يواكب المرحلة التي تعيشها بلادنا.

وقال: لاشك أن مثل هذه المبادرات النوعية الثقافية تهدف إلى تنمية الوعي الثقافي للشباب وتُسهم في تعزيز الهوية الوطنية. وقد لمست ذلك من إنشاء نادي كفاءات الذي كان مبادرة رعاها النادي الأدبي الثقافي بالطائف حتى أصبحت كيانًا ثقافيًا شبابيًا يعمل وفق مسارات عمل نوعية وهذا ما نحتاج إليه ونتطلع له.

وتابع: كما أتمنى من ناديكم التركيز على أهمية تعزيز الانتماء الوطني والالتفاف حول ولاة الأمر وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تروج لها مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة التي تحاول النيل من أمن وسمعة وطننا الغالي.

وفي نهاية كلمته هنأ الشباب والشابات في هذا النادي على انطلاقته، وتمنى من الله العلي القدير لهم كل التوفيق والسداد وقال: ستجدون منا كل الدعم والمؤازرة لتحقيق أهداف ناديكم وتطلعات قيادتنا الرشيدة في دعم النهضة التنموية التي تعيشها بلادنا ورأس مالها الإنسان قبل أي شيء آخر.

من جهةٍ أخرى ألقى الدكتور طلال الثقفي كلمة بهذه المناسبة وتم عرض بعض الفيديوهات والعروض المرئية التعريفية عن نادي كفاءات وأنشطته وبرامجه.

إثر ذلك عرفَ رئيس نادي كفاءات أحمد الشمراني عن قصة نادي كفاءات وتكوينه منذ أن كان فريق إثراء الثقافي ورعاية النادي الأدبي الثقافي بالطائف له خلال السنوات الماضية مقدمًا شكره وتقديره لرئيس النادي ولكل الأعضاء على الدعم والرعاية ثم تم توقيع عددٍ من الشراكات مع جهات مختلفة برعاية وكيل المحافظة ورئيس أدبي الطائف.



وفي نهاية الحفل، تم تكريم وكيل محافظة الطائف بدرع تقديري لرعايته وحضوره حفل التدشين كما تم تكريم رئيس أدبي الطائف بدرع تقديري.