"الجمعان": اضطرابات جوية هي الأقوى منذ 6 سنوات تؤدي لحالة مطرية‎ تبدأ اليوم

قال إنها تؤثر على الجزء الشمالي للمملكة وتتعمق قوتها يومي الأحد والاثنين القادمين

قال محلل الطقس تركي الجمعان إنه -بمشيئة الله تعالى- من المتوقع أن تتأثر المنطقة باضطرابات جوية خلال هذا الشهر هي الأقوى منذ ٦ سنوات تسبب حالة جوية مطرية قوية على الجزء الشمالي من المملكة حيث تبدأ اليوم بشكل خفيف ثم تتعمق يومي الأحد والاثنين القادمين.

وفي التفاصيل، أوضح "الجمعان" أنه ومنذ ٦ سنوات شهد شهر يناير الجاري أمطاراً أقل من المعدل من بعد حالة تبوك الشهيرة في الثلث الأخير من يناير من عام ٢٠١٣ م حيث تأثرت بموجة أمطار غير عادية تسببت في كميات عالية من الأمطار يعود لنا هذا الخصب بتوقعات حالة جوية تعد من الحالات القوية هذا الموسم على النطاق الشمالي على منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة وبعض من مناطق الشرقية، كذلك تدخل منطقة مكة المكرمة في النطاق الخفيف إلى المتوسط.

وأشار الجمعان إلى أن الحالة الجوية تبدأ هذا اليوم السبت بشكل خفيف على المناطق المتأثرة من النطاق الشمالي من المملكة ثم تتعمق بقوة خلال يومي الأحد والاثنين وصباح الأربعاء على بقية الأجزاء من المناطق الغربية والمناطق الوسطى وأجزاء من الشرقية حيث من المتوقع أن يعقب حالة عدم الاستقرار انخفاض ملموس لدرجات الحرارة نتيجة تدفق رياح باردة.

وبيّن أن سبب الحالة يعود إلى التأثر بانحدار منخفض جوي مصحوب بجبهة هوائية باردة وبتعمق حراري رطب غير مسبوق.