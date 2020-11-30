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أكد أن هذه الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم

البرلمان العربي يُدين مجزرة الحوثي في الحُديدة باليمن

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أدان البرلمان العربي المجزرة الدموية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن، والتي أدت لمقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، أغلبهم من النساء والأطفال.



وأكد مكتب البرلمان العربي، خلال اجتماعه اليوم برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان في بيان له، أن هذه الجريمة تأتي امتدادًا للجرائم والاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، وهو ما يمثل انتهاكاً جسيماً وتحدياً سافراً لكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية المدنيين.



وشدّد على أن هذه الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتستوجب محاكمة عاجلة لمرتكبيها.



وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري واتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الجرائم الإرهابية الجبانة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومحاسبتها على انتهاكاتها المستمرة للهدنة التي فرضها اتفاق ستوكهولم في محافظة الحديدة منذ نهاية عام 2018م، وهي الانتهاكات التي راح ضحيتها الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء، والتي تعكس إمعان هذه الميليشيا الانقلابية في قتل الشعب اليمني وإصرارها على تقويض الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسياً.



وأكد مكتب البرلمان العربي على تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع الجمهورية اليمنية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجرائم والأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية.