"الحمدان" تسلط الضوء على مزالق الأمن الفكري للنساء بملتقى أمن وأمان بالرياض

تكمن بطريقة تربية الوالدَيْن وتعليم المعلم والصحبة والجلساء والبُعد عن أهل العلم

أكدت الداعية شفاء بنت حمدان الحمدان أن الأمن مسؤولية الجميع، وأن الأمن الفكري نتيجة للأمن العقدي الذي لا يتأتى إلا بفهم نصوص العقيدة في الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. جاء ذلك خلال المحاضرة العلمية التي ألقتها بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي، وذلك ضمن برنامج "أمن وأمان" الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذه في عدد من جوامع مدينة الرياض ضمن برامج الوزارة في مجال الأمن الفكري.

وبيّنت الداعية في محاضرتها معنى مزالق الأمن الفكري، وأنه من المقاصد الشرعية، ودلت على معناه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. ثم شرعت في مقدمة عن دعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب التي قامت على تحقيق هذا المفهوم، وما عاناه الشيخ في رحلته الدعوية حتى تحقق الأمن العقدي الذي ينتج منه الأمن الفكري، ونحن نتفيؤ ظلاله حتى يومنا هذا بفضل الله.

ودعت الحاضرات إلى ضرورة استشعار هذه النعمة العظيمة في بلادنا، وهي نعمة التوحيد والسنة.

وخلصت المحاضرة إلى بيان مزالق الأمن الفكري، وهي تكمن في طريقة تربية الوالدين وتعليم المعلم والصحبة والجلساء والبُعد عن أهل العلم الراسخين فيه، وسماع ومشاهدة كل ما يطرح في الإنترنت، ولاسيما وسائل التواصل. داعية المولى -عز وجل- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يرزقنا شكرها.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض تنظيم الملتقى العلمي النسائي تحت عنوان "أمن وأمان" الذي انطلق يوم أمس الأول، ويستمر حتى اليوم الثالث من شهر ربيع الآخر، ويتضمن سلسلة من المحاضرات التي تلقيها نخبة من الداعيات في مختلف جوامع العاصمة، وذلك بعد صلاة المغرب، وضمن إطار برامج الوزارة في المجال الفكري التي تنفذها في مختلف مناطق السعودية. كما يناقش الملتقى موضوعات أمنية وفكرية، تهم المجتمع. ويستهدف الملتقى أكثر من عشرة آلاف من النساء في مساجد وجوامع مدينة الرياض.