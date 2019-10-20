مطالبات 7 أشهر بلا جدوى.. شاهد.. سقوط ضغط عالٍ على مركبة بجازان

أتلفت تماماً ومطالبات بالتعويض عما تسببه إهمال "الكهرباء" للبلاغات المتكررة

تسبب إهمال بلاغات متكررة منذ سبعة أشهر من قبل شركة الكهرباء في كارثة؛ وذلك بسبب تجاهلهم لبلاغات عن ميل مولد ضغط عالٍ بحي الصفا بجازان، حيث سقط ظهر اليوم على إحدى المركبات وتسبب بإتلافها.

وقال لـ"سبق" المواطن محمد حكمي: إنه تقدّم منذ عدة أشهر ببلاغات متكررة عن وجود ميل مولد ضغط عالٍ بحي الصفا بجازان، ولكن لم يجد أي تجاوب، وأنه تقدم ببلاغ لغرفة الطوارئ، ولكن لم يجد أي تجاوب، حتى سقط على إحدى السيارات بالحي، مسبباّ أضراراً جسيمة.

وطالب "حكمي" بضرورة محاسبة المتسببين في التهاون مع بلاغات المواطنين، مبيناً أن سيارة شقيقه أتلفت تماماً، مطالباً بتعويض عما تسببه إهمال الكهرباء مع البلاغات المتكررة.