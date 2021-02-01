أمانة الشرقية تنال تجديد شهادة "الآيزو" لنظام إدارة الجودة

تتويجًا لجهود التطوير المستمر لأنظمة الأمانة الرقمية

حصلت أمانة الشرقية اليوم شهادة تجديد نظام إدارة الجودة الأيـزو (ISO 9001:2015) حتى عام 2022م.

وأوضح المهندس فهد بن محمد الجبير أن هذا الإنجاز في الحصول على تجديد شهادة "الآيزو"، يأتي في ظل التطوير المستمر لأنظمة الأمانة الرقمية، ونتيجة الاستدامة والامتثال بتطبيق الإجراءات الخاصة بسياسة الجودة بجميع المهام بالإدارة وفي العديد من خدمات نظم المعلومات الجغرافية المقدمة للمستفيدين بالقطاع البلدي.

وبيّن "الجبير" أن هذه الجهود تسهم في الارتقاء في تقديم أفضل الخدمات بالقطاع البلدي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحقيق استراتيجيات التحول الرقمي وأتمته الإجراءات لتحسين جودة الحياة والتي تعد أذرعًا تنفيذية للبرنامج الوطني لرؤية المملكة 2030, وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وفق متطلبات نظام إدارة الجودة لتطوير خدمات نظم المعلومات الجغرافية وتحقيق رضا المواطنين.