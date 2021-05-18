مكة أثناء العيد.. تغريم 31 محلًّا وإغلاق اثنين لمخالفة الاحترازات

عبر 4567 جولة رقابية نفّذتها وكالة البلديات.. "الزايدي" يوضح

نفذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة البلديات- 4567 جولة رقابية خلال الفترة من 1 إلى 5 شوال 1442هـ، أسفر عنها تغريم 31 محلًّا تجاريًّا مخالفًا، وإغلاق محلين تجاريين مخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمكة المكرمة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن جميع كوادر البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة تقوم بالمراقبة الدورية واليومية وتطبيق الاشتراطات الاحترازية على جميع المحلات.

وأكد "الزايدي" إلزام المنشآت بالطاقة الاستيعابية؛ للحد من التزاحم، وضرورة توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية، وأجهزة قياس الحرارة، ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي بين مرتادي المحلات.