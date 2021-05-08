"ابق آمناً".. 28 ألف وجبة إفطار لمقار سكن 10 جنسيات بخميس مشيط

مبادرة لـ"الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات" بالمحافظة تطبيقاً للاحترازات

قامت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات بخميس مشيط، حتى اليوم -آخر جمعة من رمضان-، بتوزيع 28540 وجبة إفطار و1175 مادة توعوية أمنية وصحية للمقيمين في مقار سكنهم شملت 10 جنسيات في 6 مواقع داخل المحافظة.

وقامت الجمعية بالأخذ بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن مبادرة "ابق آمناً" التي تواصل تنفيذها الجمعية طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

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08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442 12:43 AM

مبادرة لـ"الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات" بالمحافظة تطبيقاً للاحترازات

"ابق آمناً".. 28 ألف وجبة إفطار لمقار سكن 10 جنسيات بخميس مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

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قامت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات بخميس مشيط، حتى اليوم -آخر جمعة من رمضان-، بتوزيع 28540 وجبة إفطار و1175 مادة توعوية أمنية وصحية للمقيمين في مقار سكنهم شملت 10 جنسيات في 6 مواقع داخل المحافظة.

وقامت الجمعية بالأخذ بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن مبادرة "ابق آمناً" التي تواصل تنفيذها الجمعية طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

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