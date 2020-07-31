ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك البحرين

هنأه فيه بعيد الأضحى وشفاء خادم الحرمين الشريفين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ومغادرته المستشفى.

وعبَّر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره الأخوية، كما بادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.