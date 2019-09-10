"مبادرات مسك وبلومبرغ" تُدَرّبان 20 سعوديًّا وسعودية على الصحافة المالية

عبر برنامج تأهيلي يعزز مفهوم الإعلام المتخصص.. استفاد منه 61 شابًّا وشابة

الْتحق 20 شابًّا وشابة سعوديون يوم الأحد الماضي، ببرنامج "مسك- بلومبرغ" التدريبي، الذي ينظّمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، ممثلًا في مبادرة الزمالة والتدريب بالشراكة مع "بلومبرغ نيوز"، ويستمر لمدة أسبوع كامل في مقر بلومبرغ في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات العمل الصحفي والتعليم المالي لدى الملتحقين بالبرنامج؛ في خطوة يسعى من خلالها الطرفان إلى تعزيز المهارات الصحفية المتخصصة.

ويمثل الـ20 شابًّا وشابة الدفعةَ الرابعة للبرنامج الذي عُقد ثلاث مرات سابقة؛ ليصل عدد المستفيدين من البرنامج حتى الآن إلى 61 شابًّا وشابة.

ويتعرف المشاركون خلال البرنامج على مهارات التغطية الإعلامية للأسواق الإقليمية، وتقديم التقارير حول الشركات، وعمليات التمويل، وأخلاقيات ومبادئ الصحافة، والصحافة المرئية والمسموعة، إلى جانب الاطلاع على آليات تطوير مهاراتهم في الكتابة، والتحضير للمقابلات المهنية من خلال التطبيق العملي في ورش العمل.

وتشهد هذه النسخة الرابعة، التي يقدم برنامجها التدريبي ماثيو وينكلر، رئيس التحرير الفخري لأخبار "بلومبرغ" وبمشاركة أكثر من 20 من الصحفيين والمحللين العاملين في الشركة من لندن ومنطقة الشرق الأوسط، تقديمَ تدريب مكثف؛ حيث يشتمل البرنامج التدريبي على الصحافة المالية المبنية على البيانات عبر التطبيق المباشر في أكبر مكاتب بلومبرغ في منطقة الشرق الأوسط.

يُذكر أن مركز المبادرات في مؤسسة "مسك الخيرية"، يعمل على إطلاق برامج متنوعة من خلال عدة مبادرات؛ هي: مبادرة الزمالة والتدريب، ومبادرة التواصل المجتمعي، ومبادرة مسك الابتكار، ومبادرة مسك القيم، ومبادرة منتدى مسك العالمي؛ وذلك تنفيذًا لرؤية وتوجهات مسك الخيرية في التشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل في المملكة العربية السعودية.

وتتضمن مبادرات المركز، مبادرةَ الزمالة والتدريب التي تحظى بشراكات عالمية ومحلية تَخَطّت حاجز الـ70 شراكة مع جامعات ومعاهد ومنظمات دولية ومحلية، يتم من خلالها إطلاق برامج تعليمية في شتى المجالات؛ منها ما هو للتأهيل الجامعي، ومنها ما هو برامج زمالة متخصصة، وقد بلغ عدد الشباب من الجنسين المستفيدين من هذه البرامج، أكثرَ من تسعة آلاف شاب وشابة حتى العام 2018.

ويُعتبر هذا البرنامج امتدادًا للبرامج التدريبية العالمية التي تُقدّمها بلومبرغ في مجال العمل الصحفي المالي؛ بما في ذلك: برنامج Bloomberg Media Initiative Africa، وبرنامج Bloomberg – UNC – Berkeley Business Journalism Diversity Program في الولايات المتحدة، وبرنامج Asian College of Journalism – Bloomberg Postgraduate Program في الهند، وبرنامج Tsinghua University Global Business Journalism Program في الصين.

وإضافة إلى برامج التدريب الخاصة بمهارات العمل الصحفي المالي؛ أعلن مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية بالتعاون مع بلومبرغ، عن إطلاق مبادرة مشتركة، تهدف إلى النهوض بالشباب السعودي من خلال توفير التكنولوجيا والتدريب المالي.

وأثمر هذا التعاون عن إقامة برامج تدريبية مخصصة لطلبة الجامعات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وتقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس والأساتذة الجامعيين من أجل تعزيز المناهج الدراسية ورفدها بمعلومات وبيانات حول أسواق رأس المال، والوصول إلى منصة بلومبرغ تيرمنال وشبكتها العالمية.