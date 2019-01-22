"فورين بوليسي": ولي العهد ضمن قائمة "المفكرين العالميين الـ100"

قالت إنه يقود المملكة للمستقبل وضع مبادرات ستشكل الشرق الأوسط لأجيال

اختارت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية الشهيرة، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن قائمتها السنوية "المفكرين العالميين الـ 100".

وجاء سمو ولي العهد ضمن قائمة ما تحت الأربعين التي ضمت شخصيات عالمية من بينها: رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن، ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون، ومستشار النمسا سابستيان كورتز،، والنائبة الديمقراطية الأمريكية الكسندريا أوكازيو كورتيز، أصغر نائبة فى تاريخ الكونجرس، ورئيس وزراء أيرلندا ليو فار ادكار، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيفن ميلر.

وذكرت المجلة المختصة في الشؤون السياسية الخارجية، أنه على الرغم من محاولات افتعال الأزمات ضد السعودية وولي عهدها، إلا أنه لا يزال يواصل التقدم بالمملكة ومستقبلها بكل جرأة وقوة، ويواصل العمل على إنهاء الاعتماد على النفط، ووضع الكثير من المبادرات المهمة والمؤثرة التي ستشكل الشرق الأوسط لأجيال مقبلة.

وأشارت إلى أن ولي العهد من الشخصيات القوية التي وضعت خطة ورؤية واضحة تسير عليها البلاد نحو المستقبل، اعتماداً على الشباب من الجنسين للمنافسة في شتى المجالات مع دول العالم المتقدمة، ووضع المملكة ضمن قائمة الأوائل.

وتشمل قائمة فورين بوليسي عدداً كبيراً من الزعماء العالميين والسياسيين والإعلاميين؛ من بينهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ورئيس وزراء إثيوبيا ابيى أحمد، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وزوجته ميشيل أوباما، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومديرة صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، والملياردير الصينى مؤسس موقع علي بابا للتجارة الإلكترونية جاك ما، ومؤسس مايكروسوفت بل جيتس، وزوجته ميلندا، وجيف بيزوس مؤسس موقع أمازون.

